Real Madrid, clamoroso tweet polemico con l'arbitro: "Impedita la vittoria"

Il Real Madrid ha pareggiato 3-3 nell'ultima partita del campionato spagnolo contro il Rayo Vallecano. Nel derby minore della capitale spagnola, i Blancos perdevano 2-0 e hanno rimontato passando sul 2-3 per poi farsi riacciuffare dagli avversari. Il club di Florentino Perez, però, non ha preso bene un rigore non concesso dall'arbitro al 75'.