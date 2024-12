Liga, vittoria in rimonta dell'Athletic Bilbao con l'Osasuna. Real Sociedad ko

Vittoria importantissima per l'Athletic Bilbao in trasferta contro l'Osasuna nel sabato del campionato spagnolo: la squadra basca ottiene i tre punti in rimonta grazie ai gol di Guruzeta (31') e Berenguer (74') per il 2-1 definitivo e si porta a meno due lunghezze dal Barcellona e dall'Atletico Madrid, entrambe in vetta con 38 punti, ma con partite in meno da giocare.