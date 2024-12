Liga, il Valencia pareggia al 98'. Goleada del Villarreal contro il Leganes

Nella domenica del campionato spagnolo, il Valencia pareggia 2-2 in extremis al Mestalla contro il Deportivo Alaves : a salvare la squadra di Ruben Baraja il gol di Gomez in pieno recupero, più precisamente al 98'. Vittoria di misura invece per il Las Palmas , a cui basta un gol di Sandro (67') per ottenere i tre punti contro l' Espanyol .

Liga, vittoria di misura per Las Palmas. Solo pari per il Betis

Goleada in trasferta per il Villarreal, che contro il Leganes, rimasto in nove per due espulsioni, vince per 2-5. Nell'ultimo match di giornata il Betis non va oltre il pareggio contro il Rayo Vallecano: 1-1 con i gol di Isco (37') e Palazon (51'). La Liga ora si "prende una piccola pausa" per le feste: si riparte il 10 gennaio, ma il 3 è in programma il recupero di Valencia-Real Madrid.