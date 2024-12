Atletico Madrid, perché il loro video di Natale è il più bello d'Europa

MADRID (SPAGNA) - L' Atletico Madrid non smette mai di emozionare. I Colchoneros hanno infatti lanciato 'Comandante e Cartón', un video di Natale con un messaggio dedicato all' adozione degli animali . Lo spot, diventato virale, rende omaggio al valore della lealtà nella sua forma più pura, dando visibilità ai rifugi per animali e promuovendo un’adozione responsabile.

Atletico Madrid, la commovente storia di Comandante e Cartón

'Comandante e Cartón' è la storia di due cani che condividono la loro quotidianità in un rifugio e incarnano l'essenza della lealtà nella sua forma più pura. Il video rappresenta molto più di una campagna. E' la volontà di rendere omaggio al vero spirito colchonero: la vittoria risiede in quei gesti che nascono dal cuore. Questa iniziativa ha inoltre un messaggio chiaro ed emozionante: promuovere l'adozione responsabile e offrire una seconda opportunità agli animali domestici che hanno subito maltrattamenti o sono stati abbandonati. Esistono tanti Comandante e Cartón che aspettano di avere una famiglia. Con questa iniziativa si vuole ricordare che adottare non è solo un gesto natalizio ma un impegno per tutta la vita.

Atletico Madrid, lo spot facilita le adozioni: ecco come

Insieme al video, è stata realizzata una pagina web dedicata a facilitare le adozioni: i visitatori potranno conoscere alcuni dei cani disponibili per l'adozione, gestiti da diverse associazioni e, tramite il sito, gli interessati saranno messi direttamente in contatto con le associazioni e potranno offrire a questi animali l'opportunità di trovare una casa piena d'amore. Ed è per questo che il video della squadra di Simeone è, senza dubbio, tra i migliori d'Europa. Forse il migliore.