Szczesny, ancora nemmeno un minuto nel Barcellona: svelato il motivo

BARCELLONA (Spagna) - Wojciech Szczesny è ancora fermo a zero minuti da quando ha firmato con il Barcellona . Se tutto andrà bene esordirà il 4 gennaio in Coppa. L'ex Juve contava di giocare prima, anche perché circolava la voce che Szcesny avesse detto sì al club blaugrana solo in cambio del posto da titolare garantito. Una voce infondanta. Iñaki Peña, infatti, è diventato il numero uno del Barcellona dopo l'infortunio Ter Stegen e anche quando il polacco è stato ingaggiato da parametro zero.

Barcellona, Szczesny aspetta

Szczesny, nonostante la sostituzione, si è comportato in maniera eccellente e molto professionale. Il portiere ha ancora tempo per farsi mettersi in luce. Come detto, Sarà lui il portiere titolare della Coppa. E' obbligato a farsi trovare pronto per fare concorrenza a di Iñaki Peña. Il rapporto tra i due è ottimale. Ma Szczesny ha ancora voglia di lasciare il segno nel calcio che conta, dopo il ritiro annunicato e poi messo nel cassetto.