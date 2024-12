Dramma Endrick: ucciso un familiare a colpi di pistola

Una tragedia ha sconvolto il calciatore del Real Madrid Endrick. Il giorno di Natale in un bar a Brasilia, il cognato della sorella maggiore è stato ucciso con numerosi colpi di arma da fuoco: otto, secondo il racconto dei testimoni. Maurício Nunes Gonçalves, di trentacinque anni, è stato colpito più volte alla testa ed è morto sul colpo.

Endrick, nessun commento dopo la tragedia

"Rendiamo addio a una persona la cui vita è stata stroncata in modo così crudele. Oggi volevo pubblicare solo cose positive e felici, ma purtroppo non sarà così", ha scritto sui social Lavinia Sudre, la sorella maggiore di Endrick. Nessun commento da parte della giovane stella del Real Madrid, arrivato in Spagna la scorsa estate.