Caso Olmo, l'agente: "Vogliamo restare al Barcellona: non negoziamo con altri club"

L'agente di Olmo: "Il Barcellona la prima e ultima opzione"

"Non stiamo negoziando con altri club. Dani è un giocatore del Barcellona e vuole continuare a esserlo. Ha lavorato tanto per arrivare qui, vuole restarci a lungo". Così l'agente di Olmo ha voluto esplicitare la volontà del giocatore, aggiungendo: "Il Barcellona è la prima e ultima opzione. Non stiamo pensando ad altre opzioni". Bara, in conclusione, ha mostrato fiducia verso il club: "Credo nel presidente Laporta e nel ds Deco. Sento che troveranno una soluzione per Olmo".