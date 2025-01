Vinicius, fallo di reazione e rosso. Ancelotti: “Faremo ricorso”

Il Real Madrid vince in rimonta in dieci uomini contro il Valencia , ma perde Vinicius Jr . Il fuoriclasse brasiliano è caduto nella trappola di Dimitrievski , commettendo un'ingenuità al minuto 79. Decisivo l'intervento del Var , che ha richiamato l'arbitro Soto Grado all'on field review.

Vinicius, fallo di reazione e rosso diretto: cosa è successo

È successo davvero di tutto al "Mestalla" di Valencia, dove ieri è andato in scena il recupero della 12esima giornata della Liga spagnola. Prima la rete del vantaggio dei padroni di casa, firmata da Duro al 27', poi il rigore fallito da Jude Bellingham e il gol annullato a Kylian Mbappé. Nel finale, l'episodio che ha fatto arrabbiare tantissimo la panchina dei Blancos e Carlo Ancelotti: Vinicius punta la porta di Dimitrievski, entrando in area di rigore avversaria, salvo poi essere fermato sul più bello e andare giù a pochi passi dal portiere macedone. L'estremo difensore del Valencia lo invita subito a rialzarsi, toccandolo all'altezza della spalla in maniera provocatoria, scatenando la reazione del brasiliano. Vinicius si rialza e spinge Dimitrievski con entrambe le mani. A terra il portiere, dolorante, e arbitro che viene richiamato al monitor dalla sala Var. Il verdetto è chiaro: rosso diretto per Vinicius e Real Madrid in 10. Allo scadere, però, Modric e Bellingham regalano tre punti importantissimi ai Blancos, di nuovo in testa alla classifica della Liga, nonostante le polemiche.

Ancelotti non ci sta: "Faremo ricorso"

Nel post partita, durissima la reazione di Carlo Ancelotti, che ha annunciato ricorso avverso alla decisione presa dall'arbitro Soto Grado al 79' di Valencia-Real Madrid: "Pensavamo che quando c’è stata l’espulsione fosse per due cartellini gialli, uno per ogni giocatore, ma hanno dato il cartellino rosso a Vinicius. Faremo ricorso e non so se lo accetteranno. Pensavamo che non fosse rosso. È stato un tocco di Dimitrievski e poi una spinta di Vini. Bastavano due cartellini gialli e la partita è finita. Non voglio dire che sia caduto nella trappola. Spero che possa giocare nella prossima partita perché è ancora un giocatore chiave per noi".