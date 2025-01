La dura risposta di Ancelotti al giornalista: "Questa è una conferenza, non un dibattito"

Carlo Ancelotti non ci sta e reagisce duramente in conferenza stampa. Dopo la durissima sconfitta in finale di Supercoppa contro il Barcellona , il Real Madrid e il tecnico italiano sono finiti sotto accusa per il pesante risultato di 5-2 . Un ko che rischia di lasciare il segno, ma la squadra avrà l'occasione di reagire tornando in campo per gli ottavi di finale di Copa del Rey contro il Celta. E durante la conferenza stampa alla vigilia della partita, Ancelotti ha reagito ai giornalisti e alle loro domande sulla crisi dei Blancos.

Ancelotti reagisce: "Questa è una conferenza stampa"

"Questa è una grande occasione dopo una brutta partita - le prime parole di Ancelotti -, che ci ha fatto molto male. Ma non siamo affondati, dobbiamo reagire. Voglio che la squadra abbia una reazione forte dopo la partita dell'altro giorno. È una sconfitta pesante ma dobbiamo andare avanti. Siamo ben posizionati in tutte le competizioni. È stata una brutta partita, abbiamo commesso tanti errori ma abbiamo trovato la soluzione. Dobbiamo andare avanti. La mancanza di impegno è collettiva, non individuale. Questa squadra ha gioventù, energia, qualità, impegno, ma non sempre riesce a dimostrarlo. Ma è una squadra di assoluto valore e ho piena fiducia". Durante la conferenza, però, Ancelotti reagisce alle incessanti domande sulla crisi dei Blancos: "Devo chiarire una cosa. Questa è una conferenza stampa e non un dibattito, il dibattito lo faccio con lo staff tecnico e i miei giocatori. Aprire un dibattito qui non mi sembra la sede più opportuna".

Ancelotti e le critiche: "Ho il mio equilibrio"

Infine il tecnico ha risposto anche alle numerose critiche personali che ha ricevuto dopo la sconfitta: "Il posto più bello del mondo è, a livello professionale, dove sono, sulla panchina del Real Madrid. È il posto dove tutti gli allenatori vogliono essere un giorno. La mia posizione è la migliore al mondo. Non seguo l'ondata di critiche secondo cui un giorno sei il migliore del mondo e un quello dopo sei ritenuto il peggiore. Ho l'equilibrio, che l'esperienza mi ha dato, per sapere chi sono e non lasciarmi trasportare dalle mode,. Penso di non essere il migliore, ma non credo neanche che di essere il più stupido".