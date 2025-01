Liga, l’Espanyol vince lo scontro salvezza con il Valladolid

BARCELLONA (Spagna) - L’Espanyol batte il Valladolid nell’anticipo della 20ª giornata della Liga spagnola e si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. I padroni di casa sbloccano il risultato a ridosso della mezz’ora con Puado che sfrutta al meglio l’assist di Tejero. Ma in avvio di ripresa il difensore Javier Sanchez riporta il risultato in equilibrio. Ma i catalani a un quarto d’ora dal termine trovano il gol decisivo grazie a un colpo di testa di Fernandez Jean che capitalizza un cross perfetto di El Hilali. Grazie a questo successo, l’Espanyol si porta momentaneamente al quart’ultimo posto scavalcando l’Alaves che sabato affronterà il Betis in trasferta.