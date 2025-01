Griezmann 'tradisce' l'Atletico Madrid: ko a Leganés e vetta a rischio. Girona ko prima del Milan

LEGANES (SPAGNA) - Griezmann 'tradisce' l'Atletico Madrid, sbagliando un calcio di rigore al 90' sul campo del Leganes e non riuscendo così a evitare il ko per 1-0 alla capolista della Liga, che ora rischia il sorpasso del Real Madrid (impegnato domani, 19 gennaio, in casa contro il Las Palmas). La gara giocata all'Estadio Municipal de Butarque è stata decisa dalla rete siglata al 50' da Matija Nastasic (ex Fiorentina).