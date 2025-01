Liga, Athletic Bilbao corsaro a Vigo: agganciato il Barcellona al terzo posto

VIGO (SPAGNA) - Importante successo esterno per l'Athletic Bilbao che passa 2-1 allo stadio 'Balaídos' contro i padroni di casa del Celta Vigo. Nel 'lunch match' della 20esima giornata della Liga spagnola, i 'Leones' - reduci dall'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa del Re per mano dell'Osasuna - passano in vantaggio al 62' con la rete dell'ex Torino Berenguer seguita dal raddoppio firmato al 71' da Vivian. Inutile, al 74', il colpo dell'1-2 di Alvarez. Una vittoria fondamentale per il sogno Champions League della squadra di Valverde che aggancia, al terzo posto, il Barcellona a quota 39 punti. I galiziani restano invece fermi in tredicesima posizione, a 24 punti.