Liga, il Villarreal travolge il Maiorca per 4-0 e sale al quinto posto

VILLA-REAL (Spagna) Il Villareal supera agevolmente il Maiorca nello scontro diretto per il quinto posto. E’ stato un trionfo dei padroni di casa che segnano quattro gol in otto minuti e chiudono la sfida già nel primo tempo. La prima rete arriva al 20’ e porta la firma di Costa, quattro minuti dopo il Villarreal raddoppia con Baena, e al 26’ arriva il terzo gol di Parejo. Il Maiorca sbanda, la formazione ospite perde ogni riferimento in mezzo al campo e il Villarreal dilaga segnando la quarta marcatura con Pino poco prima della mezz’ora. Grazie a questo successo il Villarreal sale a 33 punti conquistando momentaneamente il quinto posto, il Maiorca resta attardato di tre lunghezze.