Liga, colpo del Betis. Atletico Madrid fermato, segna Kumbulla nell’Espanyol    

Il Siviglia non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Espanyol, nel match valido per la 21esima giornata. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al immediato con l'ex Verona, Roma e Sassuolo, Marash Kumbulla. A inizio ripresa il pareggio dei padroni di casa con Bade. Finisce 1-1, in classifica andalusi 11esimi con 27 punti, catalani terzultimi a quota 20. Stesso risultato per l’Atletico Madrid, fermato a sorpresa in casa dal Villarreal. Ospiti avanti con un rigore di Gerard Moreno nel primo tempo, pareggio dei padroni di casa nella ripresa con Lino. Con questo pari la squadra di Simeone, seconda, si porta a 45 punti in classifica nella Liga.