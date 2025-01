Liga, il Getafe strapazza la Real Sociedad, il Rayo Vallecano supera il Girona

MADRID (Spagna) - Giornata amara per il Girona che dopo aver perso in Champions League contro il Milan, in campionato incassa la seconda sconfitta consecutiva contro il Rayo Vallecano . La Real Sociedad , battuta nettamente dalla Lazio in Europa League, crolla in casa contro il Getafe .

Successo in rimonta per Rayo Vallecano

Successo in rimonta per il Rayo Vallecano che sale a quota 29 punti, scavalca il Girona e si porta a ridosso della zona europea. Il Girona sblocca il risultato nella ripresa grazie al gol di Bryan Gil che sfrutta l’assist di Martin per superare Batalla, ma una doppietta del centrocampista angolano Nteka consegna alla formazione madrilena tre punti preziosissimi.

La Real Sociedad crolla contro il Getafe

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio in Europa League, la Real Sociedad perde in casa per 3-0 contro il Getafe. I biancazzurri si allontanano così dalla zona alta di classifica abbandonando momentaneamente le ambizioni di una qualificazione alla prossime competizioni europee. Il Getafe trova il vantaggio al 72’ con il centrocampista nigeriano Uche, i padroni di casa si riversano in avanti a caccia del pareggio e vengono colpiti in contropiede: due minuti dopo Perez firma il raddoppio e nel finale l’attaccante spagnolo va ancora a segno siglando la doppietta personale.

