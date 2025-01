Liga, Ciss trascina il Rayo contro il Leganés: De la Fuente sbaglia un rigore al 115'!

LEGANÉS (SPAGNA) - Match vietato ai deboli di cuore quello tra Leganés e Rayo Vallecano , anticipo del venerdì della 22esima giornata di Liga . I madrileni conquistano tre punti fondamentali per la rincorsa all' Europa grazie al gol di Ciss al 78' e alle prodezze dell'estremo difensore Batalla che neutralizza un calcio di rigore a de la Fuente al 115' con il Leganés in inferiorità numerica dal 47' del primo tempo (rosso a Gonzalez ). Il Rayo sale momentaneamente al sesto posto, a 32 punti mentre il Leganés resta fermo in sedicesima posizione a 23 punti.

Ciss lancia il Rayo, il Leganés sfiora il pari al 115': show a Butarque!

Match ricco di emozioni al 'Municipal de Butarque', teatro della sfida tra il Leganés e il Rayo Vallecano. L'equilibrio regna sovrano fino al tramonto del primo tempo quando, al 47', i padroni di casa rimangono in dieci per l'espulsione diretta comminata a Gonzalez. Nella ripresa la squadra di Bordalàs Jimenez si difende con le unghie e i denti ma il fortino crolla al 78' quando Ciss porta il Rayo in vantaggio. Nel finale di partita succede di tutto. Al 95', dopo una lunga revisione al Var, l'arbitro Quintero decreta un calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da un preciso de la Fuente. Butarque esulta per il pareggio ma il direttore di gara fa ripetere la battuta per invasione in area. E' il 115' e il secondo tentativo di de la Fuente viene stavolta parato dal portiere del Rayo Batalla che regala un sofferto successo ai suoi.

