Liga, il Girona piega il Las Palmas: Cillessen para un rigore, ma non basta

GIRONA (Spagna) - Il Girona torna a sorridere nel posticipo del lunedì a chiudere la 22ª giornata della Liga spagnola: la formazione di Michel, reduce da quattro sconfitte di fila e dall'eliminazione dalla Champions League, batte 2-1 il Las Palmas di Diego Martinez non senza qualche brivido. All'8' padroni di casa in vantaggio con Abel Ruiz, servito da una verticalizzazione improvvisa di Herrera: il numero 9 del Girona si presenta a tu per tu con il portiere Cillessen e lo batte di piatto destro. A fine primo tempo il Girona fallisce un calcio di rigore concesso grazie all'on field review per fallo di McKenna su Herrera: Abel Ruiz va sul dischetto, ma la sua conclusione difetta di potenza, consentendo a Cillessen la deviazione in tuffo.