Bufera in Spagna sugli arbitri, Ancelotti: "Non facciamo pressione". Ma Simeone risponde

Prima contro seconda nella classifica della Liga . A dividerle un solo punto. Domani sera ( 8 febbraio ) alle 21 scoccherà l'ora di Real Madrid-Atletico Madrid . Si arriva al derby dopo una settimana densa di tensioni. I Blancos hanno protestato dopo la sfida con l’ Espanyol attraverso una lettera inviata alla Federcalcio spagnola e al CSD (Consejo Superior de Deportes). Al suo interno la richiesta di poter ascoltare gli audio del Var in modo da capire perché è stato deciso di ammonire e non espellere Romero , protagonista di un brutto su Mbappè , che ha poi deciso la partita nel finale. I Rojiblancos hanno tweetato un meme polemico per "mettere in guardia" tutti circa presunte pressioni del Real sugli arbitri.

Ancelotti alla vigilia di Real Madrid-Atletico Madrid: "Non abbiamo perso la testa"

Nella conferenza stampa della vigilia, a Carlo Ancelotti è stato chiesto: "Il Real Madrid fa pressione sugli arbitri, come dice l'Atletico?". Il tecnico delle Merengues ha risposto: "Non mi risulta che il Real Madrid abbia fatto pressione sugli arbitri. C'è chi dice che il sistema favorisce il Real Madrid, ma quando il Real Madrid vuole cambiarlo, lo rifiuta. Cosa penso della dichiarazione del presidente della Liga secondo cui qualcuno del Real Madrid ha perso la testa? Non vorrei toccare questo argomento prima di una partita così importante, ma Tebes può dormire sonni tranquilli, qui nessuno ha perso la testa".

Simeone prima di Real-Atletico: "Penso solo a noi"

Sponda Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha, invece, commentato: "Non penso a come reagirà l'arbitro, ma a noi. Dobbiamo giocare una partita in linea con quello che stiamo facendo. Sappiamo che affrontiamo un avversario con grandi individualità e dovremo essere attenti a questo.. Stiamo pensando alla partita e a come potergli far male, sportivamente parlando. Conosciamo le loro individualità e cercheremo di giocare la partita che vogliamo giocare".