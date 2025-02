Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, indagato anche Piqué

MADRID (SPAGNA) - C'è anche Gerard Piqué tra gli indagati del Tribunale di primo grado e istruzione 4 di Majadahonda (Madrid), in merito al controverso contratto che ha portato al trasferimento della Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da 'El Pais', l'ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, è stato chiamato a testimoniare come imputato da parte della giudice istruttore titolare dell'inchiesta, Delia Rodrigo.