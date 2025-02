Girona sconfitto in casa e sempre più in crisi: Borja Mayoral lancia il Getafe

Prosegue il momento nero del Girona, lontano parente della frizzante e spettacolare formazione, capace nella scorsa stagione di battagliare con le grandi del campionato spagnolo, fino a conquistarsi una storica qualificazione alla Champions League. Uscita come fanalino di coda dal girone europeo, la squadra di Michel annaspa anche in campionato, rimediando nell'anticipo della 24ª giornata di Liga, il quarto ko nelle ultime cinque partite, questa volta sorpresa in casa dal Getafe, che al contrario gode di ottima salute e allunga a sette partite la sua striscia positiva.