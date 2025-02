L'Atletico Madrid spreca una grande occasione, Sadiq salva il Valencia

L' Atletico Madrid d i Diego Pablo Simeone non approfitta del mezzo passo falso del Real Madrid, infrangendosi contro il muro eretto dal Celta Vigo , acciuffando il pari in inferiorità numerica . Succede di tutto tra Leganes e Alaves, mentre il Villarreal...

Pareggio pirotecnico tra Leganes e Alaves, l'Atletico Madrid spreca una grande occasione

Tre pareggi in tre partite nel pomeriggio dedicato alla 24esima giornata della Liga spagnola. Oltre all'1-1 del Real Madrid, spettacolare 3-3 all'Estadio Municipal de Butarque tra Leganes e Alaves, con due rigori realizzati da Raba, intervallati dal gol del momentaneo 1-1 di Garcia. Nella ripresa, Joan Jordan guida la rimonta degli ospiti, poi raggiunti nel finale da Munir El Haddadi. Al "Metropolitano", invece, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone non va oltre l'1-1 contro il Celta Vigo, pagando a caro prezzo il cartellino rosso rifilato in avvio a Barrios. Sorloth permette ai Colchoneros di evitare una pesante sconfitta interna, rispondendo all'iniziale vantaggio di Aspas, freddo dagli 11 metri. Atletico che resta così ad una sola lunghezza dai Blancos. Pari con gol tra Villareal e Valencia: a bersaglio Gueye al 32' e l'ex Roma Sadiq all'84'.