Liga, poker del Siviglia. Frena l'Athletic Bilbao, vola il Maiorca con Muriqi 

Nella 24ª giornata di Liga il Siviglia fa la voce grossa contro il Real Valladolid, sempre più ultimo in classifica. Il club della comunità autonoma di Castiglia e Leon, infatti, ha perso fra le mura amiche con il punteggio di 4-0. Nel poker degli ospiti doppietta per Juanlu Sanchez e reti di Isaac Romero e Dodi Lukebakio. L'Espanyol, invece, ha frenato la corsa dell'Athletic Bilbao, comunque quarto alle spalle di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. All'RCDE Stadium di Cornella de Llobregat i padroni di casa hanno pareggiato contro i baschi per 1-1. E' successo tutto nella ripresa: al 62' è andato avanti l'Espanyol con la rete firmata da Fernandez Jaen, al 77' ha risposto l'Athletic Bilbao con il gol realizzato da Sancet.