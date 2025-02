Liga, Alvarez trascina l'Atletico Madrid: Simeone vola al primo posto

VALENCIA (SPAGNA) - Colpo esterno dell'Atletico Madrid nella 25esima giornata di Liga. I 'Colchoneros' di Simeone vincono 3-0 al 'Mestalla' contro i padroni di casa del Valencia: decisiva la doppietta di Julian Alvarez, in gol al 12' e al 30' del primo tempo. Nella ripresa c'è spazio anche per il tris di Correa (86'). Tre punti di importanza capitale per la squadra di Simeone, ora prima in classifica in attesa delle risposte del Barcellona (impegnato nel posticipo di questa sera, sabato 22 febbraio, sul campo del Las Palmas) e del Real Madrid, (in campo domani, domenica 23 febbraio, al 'Bernabéu' contro il Girona) appaiate al secondo posto a 51 punti. Cade invece il Valencia dopo tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio): la squadra di Corberán resta ferma in terz'ultima posizione e quota 23.