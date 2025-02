Siviglia beffato nel finale, il Maiorca pareggia al 92': Valjent risponde a Salas

Siviglia-Maiorca 1-1: Valjent risponde a Kike Salas nel finale

Partita che si apre con la conclusione di Lukebakio dal limite dell'area, ma Greif può tirare un sospiro di sollievo e accompagnare la palla sul fondo. Il belga, di origini congolesi, è ancora pericoloso alla mezzora, ma spreca a pochi passi dall'estremo difensore avversario. All'alba dell'intervallo, però, arriva il vantaggio del Siviglia, con Kike Salas che valorizza il lavoro di Romero e punisce il Maiorca in pieno recupero. All'intervallo è 1-0. Nella ripresa, non si fa attendere la reazione degli ospiti, con Takuma Asano che colpisce in pieno il palo al 47', graziando Nyland. Gli andalusi non mollano e vanno vicini al raddoppio sull'asse Romero-Carmona, con due chances sprecate dai padroni di casa. Nel finale, Navarro e Mojica sfiorano il gol del pari, ma è il preludio del definitivo 1-1: traversone nell'area di rigore del Siviglia e lampo al 92' di Valjent, che fulmina il portiere di casa e fa esplodere il settore ospiti. Il Var dà l'ok, gol convalidato. Maiorca che sale così a quota 35, riagganciando Rayo Vallecano e Betis, mentre il Siviglia resta in scia, ma con tanti rimpianti.