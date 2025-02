Gol e spettacolo tra Barcellona e Atletico: finisce con un pirotecnico 4-4

BARCELLONA (SPAGNA) - Semifinale d'andata di Coppa del Re spettacolare all'Olimpico di Montjuic tra il Barça e l'Atletico Madrid. Finisce con otto reti, tante occasioni e un'incredibile altalena di emozioni, per un pirotecnico pari che lascia tutto aperto in vista del retour-match in programma al Wanda Metropolitano il prossimo 2 aprile.