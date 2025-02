Liga, occasione sprecata per il Las Palmas a Valladolid

A conti fatti è un'enorme occasione gettata al vento e che potrebbe costare carissimo, quella che il Las Palmas si è lasciato sfuggire sul campo del Valladolid , ultimo in classifica e già rassegnato alla retrocessione in Segunda Division. Nell'anticipo della 26ª giornata di Liga , i cananriones di Diego Martinez non vanno oltre il pari e non si staccano dalle zone più calde della classifica.

Valladolid-Las Palmas 1-1: tabellino e statistiche

Follia McKenna, orgoglio Valladolid

Sembrava dovesse andare tutto liscio per il Las Palmas, che pensava di aver fatto il più sbloccando il risultato già al 21', dopo un paio di occasioni fallite di poco, grazie alla conclusione deviata di Ramirez, che non lascia scampo ad Hein. E invece dopo il campanello d'allarme del gol annullato a Marcos Andre a 25', arriva la follia di Scott McKenna, che si fa espellere alla mezz'ora per un'entrata scomposta. Ridotto in dieci il Las Palmas perde progressivamente le misure, mentre cresce in fiducia il Valladolid, deciso a riscattarsi dopo l'umiliante 1-7 subito a Bilbao nel wee-end. Meitatissimo dunque il gol dell'1-1 firmato da Latasa al 64'. È poi il portiere dei canariones Cillessen ad ergersi a protagonista, evitando un ko che sarebbe stato pesantissimo.