Liga, vincono Celta Vigo e Valencia. Cade il Villarreal

In Liga arrivano vittorie importanti per Celta Vigo , Alaves e Valencia , che battono rispettivamente Leganes, Villarreal e Real Valladolid. Niente Barcellona , con i catalani che hanno richiesto ed ottenuto il rinvio della partita con l'Osasuna , che verrà recuperata nelle prossime settimane.

Liga: vincono Celta Vigo e Valencia, Villarreal ko

Nel pomeriggio dedicato alla 27esima giornata della Liga spagnola, il Celta Vigo supera il Leganes in rimonta, ribaltando l'iniziale vantaggio ospite targato Rosier. Immediata la reazione con Mingueza, poi seguito dal gol vittoria di Gonzalez, all'alba dell'intervallo. Vittoria sofferta, invece, per l'Alaves, a cui basta una rete di Sanchez al minuto 11 della prima frazione di gioco. Poi, nella ripresa, le espulsioni di Sivera e Blanco costringono i padroni di casa a chiudere la partita in nove uomini. Il Villarreal, però, non riesce a trovare la via del pari e resta ancorato al quinto posto con 44 punti all'attivo. Importante anche il successo interno del Valencia contro il Real Valladolid, con Lopez e Sadiq che fanno esplodere il Mestalla tra primo e secondo tempo, rendendo vano il gol del momentaneo pareggio di Latasa.