Atletico Madrid ribaltato in extremis: due gol in quattro minuti, vince il Getafe

Uno stop inatteso prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Non solo Real Madrid-Rayo Vallecano e Athletic Bilbao-Maiorca, la domenica della Liga, in campo per la 27esima giornata di campionato, si è aperta con Getafe-Atletico Madrid 2-1. I Blancos possono andare in fuga al comando della classifica (in attesa del recupero di Barcellona-Osasuna, rinviata per la scomparsa di un medico blaugrana), qualora dovessero approfittare del rocambolesco passo falso dei Colchoneros: in vantaggio al 75', ma ribaltati in quattro minuti a cavallo tra l'88' e il 92'.