Nico Williams non basta: solo un pari per l’Athletic Bilbao prima della Roma

BILBAO (SPAGNA) - Deludente pareggio per l’ Athletic Bilbao , che con una formazione imbottita di rincalzi in vista del ritorno d’ Europa League con la Roma , non va oltre l’1-1 con il Maiorca . Al San Mames, i baleari passano in vantaggio, ad inizio ripresa, con Raillo . A stretto giro, però, arriva il pareggio di Nico . Nonostante l’ingresso in campo dell’altro fratello Williams , Iñaki , e del possente centravanti Maroan Sannadi , il risultato non cambia più. Quarto posto, comunque, consolidato per i ragazzi di Valverde , che guadagnano un punticino sul Villarreal , sconfitto ieri dall’ Alaves .

Pensando alla Roma

Massiccio turn-over per Ernesto Valverde, che rispetto all’undici schierato, all’Olimpico, giovedì scorso, conferma i soli Yeray Alvarez, Jauregizar e Nico Williams. Escluso direttamente dalla lista dei convocati il massimo marcatore dei baschi, la mezzapunta Oihan Sancet, che aveva assistito all’andata con la Roma dalla panchina, oltre al perno difensivo Dani Vivian, sicuro assente anche per la rivincita con i ragazzi di Claudio Ranieri causa infortunio muscolare. Tra gli altri, parte dalla panchina Iñaki Williams, che in campionato non si accomodava tra i rincalzi dalla trasferta di Leganes dello scorso 19 settembre. Il Txingurri Valverde affida gran parte del peso dell’attacco al centravanti Gorka Guruzeta. Jagoba Arrasate risponde col suo solido 5-4-1, al servizio del principale referente offensivo, l’ex Lazio Vedat Muriqi.

Nico risponde a Raillo

Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, ad esclusione di un travolgente spunto di Nico Williams che parte da centrocampo, realizza due tunnel ad altrettanti rivali prima di sparare sul fondo, la gara si accende nella ripresa, in coincidenza col vantaggio ospite siglato da capitan Antonio Raillo, che va a segno con un imperioso stacco aereo. Nel frattempo, era entrato in campo Iñaki Williams, che partecipa alla giocata dell’immediato pareggio realizzato, sempre di testa, dal fratello minore Nico, trovato sotto porta da un perfetto cross di Gorosabel. La partita prosegue con il possibile nuovo vantaggio ospite divorato da Samu Costa, liberato dall’ex meteora atalantina, Johan Mojica e con un insidioso diagonale di Iñaki, sul fronte opposto. Nonostante il forcing finale, i baschi non riescono a trovare il gol partita. Quarto posto, comunque, consolidato. E, ora, mente alla Roma per i ragazzi di Ernesto Valverde.