Espanyol-Girona 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Stuani risponde a Jofre Carreras: il Girona strappa il pari in casa dell'Espanyol

Nell'Espanyol titolare in difesa l'ex romanista Kumbulla, tra gli ospiti spazio invece in regia ad Arthur, ex di Juve e Fiorentina (sostituito poi al 69'). Dopo un primo tempo senza reti, l'1-1 è maturato nella ripresa: al 49' il gol del vantaggio trovato dai padroni di casa in contropiede e firmato di destro da Jofre Carreras. Il Girona però non dermorde e all'88' strappa il pari con un rigore conquistato da Tsygankov e trasformato dal subentrato Stuani (88'), che regala così un punto alla squadra di Michel (posizionata a metà classifica).

Liga: la classifica aggiornata

Liga: risultati, tabellini e calendario