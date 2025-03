Liga, Las Palmas-Alaves, un pari carico di emozioni

LAS PALMAS (Spagna) - Lo sconto salvezza della Liga spagnola termina con un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre. L’Alaves vanifica il doppio vantaggio, il Las Palmas recupera la partita in extremis ma alla fine anche i tifosi di casa sono delusi. La partita è spigolosa sin dall’inizio, la posta in palio è alta e gli animi si accendono immediatamente, con l’arbitro chiamato a sventolare cartellini gialli sotto al naso dei giocatori. Gli ospiti passano dopo appena sete minuti: Martinez sfrutta al meglio una precisa verbalizzazione in avanti, arriva davanti al portiere e lo supera con precisione chirurgica. La squadra allenata da Diego Martinez cerca un’immediata reazione, Silva arriva davanti alla porta ma calcia in malo modo fallendo il bersaglio. Poco dopo Alex Suarez non capitalizza con un colpo di testa un buon cross a centro area: la palla termina tra le braccia del portiere. Al 20’ gli ospiti tornano a essere minacciosi con Martinez che colpisce clamorosamente il palo vanificando la palla del raddoppio. Poco prima dell’intervallo il Las Palmas ha ancora una buona opportunità con Munoz che calcia di potenza trovando la risposta dell’estremo difensore ospite.