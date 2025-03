Liga: Muriqi lancia il Maiorca e Marcos Alonso fa felice il Celta, pari tra Girona e Valencia

Non solo Real Madrid negli anticipi della 28ª giornata di Liga , oltre al primato della squadra di Ancelotti, il sabato del campionato spagnolo registra anche le imprese di Maiorca e Celta , che entrano nella scia del Betis e tornano in corsa per un posto in Europa.

L'ex laziale Muriqi lancia il Maiorca

Sogna il Maiorca, settimo in classifica dopo il successo in rimonta sull'Espanyol arrivato in pieno recupero grazie all'ex laziale Muriqi. Che era stato l'involontario protagonista del vantaggio catalano, con l'autogol al 53'. Non solo, perché l'attaccante kosovaro neanche dieci minuti più tardi, al 62', aveva anche fallito il rigore del possibile pari, arrivato comunque qualche istante dopo con Asano. Poi, al 97' altra chance dal dischetto per Muriqi, che stavolta non sbaglia e regala tre punti di platino agli isolani.

Celta ok a Valladolid. il Valencia sfiora il colpo a Girona

Il sabato di Liga si era aperto con un altro importante successo per la corsa alla qualificazione alle coppe europee, che per le formazioni spagnole si annuncia generosa come lo scorso anno con le italiane: quello del Celta Vigo, che seppur di misura, ha sbancato il campo del fanalino di coda Valladolid. Il gol decisivo di una vecchia conoscenza italiana, Marco Alonso, ex Fiorentina, freddissimo dal dischetto all'83'. Colpo salvezza sfiorato a Girona dal Valencia, che deve accontentarsi dell'1-1 e resta nella zona calda della classifica: in vantaggio gli ospiti con Diego Lopez (58') e pari dei catalani padroni di casa con Stuani (64').

