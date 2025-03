Liga, l'Athletic batte anche il Siviglia. Rimonta show del Betis, Getafe corsaro

Conquistati i quarti di finale di Europa League ai danni della Roma, l'Athletic Bilbao vince anche nella 28ª giornata della Liga, imponendosi 1-0 in trasferta sul Siviglia. All'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, i baschi di Valverde falliscono un rigore al termine del primo tempo con Vesga. Poi, nella ripresa, trovano il gol vittoria con un colpo di testa di Yeray all'84' , su assist dell'ex torinista Berenguer, e consolidano il quarto posto in classifica, con 8 punti di vantaggio sul Villarreal.

Vittoria del Betis Siviglia

L'altra formazione di Siviglia, il Betis, si impone invece per 3-2, grazie a una clamorosa rimonta nel secondo tempo in casa del Leganes. All'Estadio Municipal de Butarque, padroni di casa avanti per 2-0 grazie ai gol firmati da Raba al 29' e al 44'. Nella ripresa la formazione andalusa ribalta tutto: a segno Isco su rigore al 64', Bakambu al 78' e Cucho Hernandez all'82' su assist di Isco.

Zubimendi, che gol!

A Madrid il Rayo Vallecano pareggia 2-2 con la Real Sociedad: al 20' la formazione di San Sebastian passa in vantaggio con un grande tiro al volo di Zubimendi, direttamente su calcio d'angolo di Sergio Gomez. Lo stesso battitore del corner, al 39', si inventa un bolide dai 20 metri che il portiere di casa Batalla tocca miracolosamente in angolo, con un volo spettacolare. Al 58' il Rayo pareggia con Trejo, che riceve palla in area da Ratiu, si aggiusta il pallone e batte Alex Remiro di destro. Poi i padroni di casa raddoppiano al 72' con un missile dalla distanza di Pedro Diaz. All'80' la Real Sociedad trova il definitivo 2-2 con un sinistro in mischia di Mariezkurrena, su respinta di piede di Batalla.

Assist di tacco di Borja Mayoral, vince il Getafe

L'Osasuna perde 2-1 in casa in rimonta con il Getafe. Allo scadere del primo tempo la squadra ospitante passa in vantaggio su calcio di rigore concesso per fallo di Duarte su Budimir: è lo stesso ex attaccante di Crotone e Sampdoria a trasformare dal dischetto, con un tocco beffardo. Pareggio del Getafe al 55': azione insistita nonostante due falli dei giocatori dell'Osasuna, l'arbitro concede il vantaggio e Terrats va a segno, su assist di tacco dell'ex romanista Borja Mayoral, entrato dopo l'intervallo. Terrats colpisce ancora al 72' con un tiro in corsa, nettamente deviato da un difensore dell'Osasuna. Gli ospiti rimangono in dieci, dal 77', per il rosso a Uche per somma di ammonizioni, ma resistono e il risultato non cambia più.

