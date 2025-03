Liga, una magia di Azpilicueta non basta all'Atletico. Sorride la Real Sociedad

Continua il momento difficile per l'Atletico Madrid che sciupa per la terza volta di fila il vantaggio e non va oltre l'1-1 in trasferta contro l'Espanyol nella 29ª giornata della Liga. Davanti ai 30.559 spettatori dello Stadio Cornellà-El Prat, i Colchoneros si illudono, trovando il gol al 38': cross dalla destra, l'ex romanista Kumbulla respinge di testa, contrastato da Sorloth, e Azpilicueta si avventa sul pallone con una botta al volo dai 20 metri, che si infila all'incrocio. Al ritorno da titolare, l'ex difensore del Chelsea segna il suo primo gol nella Liga a 35 anni suonati. Il "Cholo" Simeone, in panchina, è incredulo per il capolavoro del vecchio leone. L'Espanyol però pareggia al 71' su calcio di rigore concesso per una trattenuta di Lenglet su Cabrera: il capitano Javi Puado trasforma dal dischetto da manuale, nonostante Oblak intuisca la direzione del pallone. Il match si chiude sull'1-1 confermando le difficoltà dell'Atletico, a secco di vittorie dal 1° marzo in campionato e reduce da 2 sconfitte e un pareggio oltre che dall'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. La vetta, per i ragazzi di Diego Simeone, è sempre più lontana e adesso l'Athletic Bilbao, che domani affronta l'Osasuna, ha l'occasione per minacciare il terzo posto dei Colchoneros. L'Espanyol resta invece nella zona retrocessione, ma un punto in rimonta, in queste condizioni, fa sempre comodo.