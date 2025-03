Betis, la strana proposta di Isco: un crowdfunding per trattenere Antony

Talento, idee, qualità e voglia di rilanciarsi. Hanno ritrovato tutto questo Isco ed Antony con i colori del Real Betis. O forse, tutto questo, non l'avevano mai perso. Di sicuro, sono due giocatori in grado di inventare sempre qualcosa di importante, senza perdere la concretezza necessaria per andare a vincere partite come il derby di Siviglia, portato a casa in rimonta nella serata di ieri. Al termine dei 90 minuti, l'ex Real Madrid non ha nascosto la sua ammirazione per il calciatore di proprietà del Manchester United, che ad Old Trafford non era riuscito a convivere con la pressione destinata a chi è stato pagato oltre 86 milioni di sterline. E a fine stagione? Il futuro è tutto da scrivere, ma intanto la proposta di Isco ha fatto sorridere più di qualche tifoso.