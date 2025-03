VIGO (Spagna) - Finisce 1-1 il posticipo del lunedì tra Celta Vigo e Las Palmas che chiude la 29ª giornata della Liga spagnola. Nel primo tempo gli ospiti perdono per infortunio il portiere Cillessen , uscito in barella al 27' dopo uno scontro di gioco con Borja Iglesias. Al posto dell'estremo difensore olandese ( portato subito in ospedale per preoccupanti e forti dolori addominali ) entra Horkas, che si distingue subito per una bella parata su tiro deviato dello stesso Iglesias. Il Celta capitalizza la pressione offensiva della prima frazione soltanto al terzo minuto di recupero, quando Alfon Gonzalez , spostato sulla sinistra poco dentro l'area di rigore, fa partire un fendente preciso che si infila sfiorando il palo lontano.

Fabio Silva, velo e gol annullato

In apertura di ripresa, al 48', il Las Palmas ha una fiammata e pareggia: lo scozzese McBurnie mette in mezzo un rasoterra teso, Fabio Silva fa velo e Moleiro appoggia in rete di destro dal dischetto del rigore. Fabio Silva è ancora protagonista al 70', quando segna il raddoppio ospite, che però non viene convalidato per offside: il portoghese è il più lesto ad avventarsi su un pallone deviato da un difensore, per poi battere Vicente Guaita. Mentre i giocatori del Las Palmas festeggiano, l'arbitro Martinez Munuera è richiamato dal Var all'on field review per l'inevitabile annullamento per fuorigioco dello stesso Fabio Silva. Il risultato resta inchiodato così su un 1-1 che dà un po' di respiro al Las Palmas, penultimo in classifica, ma in piena corsa per salvarsi, mentre serve poco al Celta, sempre più lontano dal sogno di un posto in Europa.

