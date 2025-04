Liga, solo successi esterni: Real Sociedad ko, vincono Espanyol e Las Palmas

Nel sabato della trentesima giornata de La Liga, la Real Sociedad cade in casa contro il Maiorca : la squadra ospite vince 2-0 grazie alle reti di Larin (20') e Darder (47') all'Estadio Municipal de Anoeta. Tre punti in trasferta anche per un'altra squadra "lontana" dalla penisola iberica, il Las Palmas , corsaro sul campo del Getafe . Successo esterno anche per l' Espanyol , che batte il Celta Vigo .

Liga, Real Sociedad ko. Vincono Las Palmas ed Espanyol

Larin e Darder premiano il Maiorca sul campo amico della Real Sociedad, che interrompe la sua corsa e resta ancorata a quota 41. Gli uomini dell'allenatore Diego Martinez superano 3-1 il Getafe, condizionato dall'espulsione di Diego Rico (33') assegnata con il Var. I padroni di casa, in vantaggio con il gol di Alderete (19'), subiscono la rimonta nella ripresa con la doppietta di Fabio Silva (53', 74') e McBurnie (61'). In casa del Celta Vigo, vince e convince l'Espanyol: un gol per tempo per Fernandez Jaen, al 28' e al 63'. Doppietta che vale tantissimo per i catalani.