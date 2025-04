Mbappé, escluse lesioni dopo l'Arsenal: ci sarà per Real Madrid-Barcellona

Dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Arsenal , arrivano buone notizie per il Real Madrid . Nella gara di ritorno al Bernabeu, Kylian Mbappé aveva accusato un problema alla caviglia uscendo dolorante al 75'. Si temeva uno stop lungo per la stella francese, invece stando a quanto riportato dai media spagnoli gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni, ma solamente una distorsione della caviglia destra. Dovrebbe tornare in tempo per la finale di Copa del Rey contro il Barcellona.

Mbappé torna per la finale contro il Barcellona: la situazione

Mbappé avrebbe saltato comunque la prossima gara di campionato contro l'Athletic Bilbao per squalifica dopo il brutto intervento ai danni di Blanco nella sfida esterna contro l'Alaves. Prima della finale, ci sarà la sfida contro il Getafe, ma difficilmente verrà rischiato per la partita di campionato. Con ogni probabilità scenderà in campo per il quarto Clasico della stagione in programma il 26 aprile allo Stadio de La Cartuja di Siviglia. La Copa del Rey potrebbe sembrare soltanto uno dei tanti trofei del Real Madrid, ma dopo la delusione in Champions League anche la "sola" coppa nazionale potrebbe rialzare il morale alla squadra in vista del rush finale del campionato, in cui al momento dista quattro punti dal Barcellona capolista. E il recupero di Mbappé potrebbe rivelarsi decisivo per vincerla: il francese ha segnato in tutte e tre le finali disputate finora con i blancos (Supercoppa Uefa, Coppa Intercontinentale e Supercoppa di Spagna).