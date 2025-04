Trentaduesima giornata in Liga . Vittoria esterna dell' Osasuna sul campo del fanalino di coda Real Valladolid : 3-2 per effetto della doppietta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Budimir al 9' e al 60' (su rigore), e del gol di Rubén García al 34'. Real Valladolid in gol con Moro al al 49' e Sylla su rigore al 66'. Tre punti che valgono l'aggancio al decimo posto sul Rayo Vallecano , a quota 41 punti.

Villarreal-Real Sociedad 2-2, Siviglia-Alaves 1-1

Pari con quattro gol tra Villarreal e Real Sociedad: due reti per Oyarzabal per gli ospiti al 19' (su rigore) e al 49'; a bersaglio per i padroni di casa Pino al 7' e Pérez al 60'. Il Villarreal consolida il quinto posto, la Real Sociedad manca il successo utile a irrompere in zona Euopa. Pareggiano anche Siviglia e Alaves: Peque Fernández sblocca al 12', pareggia García al secondo minuto di recupero del primo tempo. Il Sivigilia difende il +6 sul terzultimo posto, occupato proprio dall'Alaves.