Il Barcellona avvisa l'Inter: Maiorca battuto e nuovo allungo sul Real Madrid

Neanche il tempo di archiviare la 32ª giornata, che la Liga apre già la 33ª con un doppio anticipo, che dopo il pari tra Valencia ed Espanyol , registra l'ennesima vittoria del Barcellona , che piega il Maiorca e torna ad allungare in vetta, riportandosi momentaneamente a +7 sul Real Madrid , e spedisce messaggi all' Inter , prossima rivale nelle semifinali di Champions League .

Vittoria di misura, ma dominio totale

Senza Lewandowski, ancora fermo ai box, il Barcellona dimostra di avere comunque un impianto di gioco ben collaudato da Flick e assedia a lungo il Maiorca. Semmai l'assenza del polacco si è fatta sentire in termini realizzativi, anche se la serata di grazia del portiere ospite Leo Roman ha contribuito pesantemente nel ridurre il passivo. Straordinari gli interventi del numero 13 maiorchino nel primo tempo, che per gli azulgrana, nonostante il dominio di gioco e occasioni, si chiude con un brivido, prima che il gol di Morey venga annullato per fuorigioco. In avvio di ripresa la rete che decide la partita porta la firma di Olmo, che con un delicato sinistro non lascia scampo al pur bravo Leo Roman, che poi torna ad abbassare la saracinesca, tenendo almeno teoricamente in bilico il risultato fino alla fine.

Pari e patta tra Valencia ed Espanyol

Nel primo match di giornata, al Mestalla, pareggio senza infamia e senza lode tra Valencia ed Espanyol. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio nel primo tempo grazie all'acuto di Puado, mentre nella ripresa arriva la rete dei padroni di casa firmato da Guerra. Un punto che non cambia nulla in termini di classifica per levantini e catalani, che restano in una zona tranquilla, appaiati a quota 39.

