Liga, Arda Guler lancia il Real Madrid: Ancelotti torna a -4 dal Barcellona

GETAFE (SPAGNA) - Colpo esterno del Real Madrid che batte il Getafe e si rilancia in classifica. Nel match della 33esima giornata di Liga , le Merengues passano al 21' del primo tempo con il gol del talento turco Arda Guler . Vittoria pesantissima per la squadra di Ancelotti che sale a quota 69 punti e torna così a -4 dal Barcellona capolista che sfideranno sabato in finale di Coppa del Re .

Iñaki Williams lancia l'Athletic, tris del Celta Vigo. Colpo Alavés

Nelle altre partite della serata, spicca il pesantissimo successo dell'Athletic Bilbao. La squadra di Valverde piega 1-0 il Las Palmas: al San Mamés decide il gol di Iñaki Williams al 5' su assist di De Galarreta. Tre punti di platino per i 'Leones' che mettono nel mirino il terzo posto dell'Atletico Madrid ('Colchoneros' a +3 e impegnati domani al 'Civitas Metropolitano' nel derby contro il Rayo Vallecano) e sognano a occhi aperti la qualificazione alla prossima Champions League. Il Las Palmas resta invece inchiodato in terz'ultima posizione, a quota 32. Sogna l'Europa anche il Celta Vigo: i galiziani surclassano 3-0 il Villarreal e salgono al settimo posto, a 46 punti e in piena zona Europa League. Allo stadio 'Balaídos' decidono le reti di Lopez (45'), Iglesias (53') e Aspas (87') su rigore. Giornata da dimenticare per la formazione di Marcelino che, al 37' del primo tempo e sul punteggio di 0-0, era rimasta in dieci per l'espulsione diretta di Bailly. Colpo salvezza dell'Alavés: la squadra di Vitoria-Gasteiz piega 1-0 la Real Sociedad grazie al gol decisivo di Tenaglia al 65' e sale a 34 punti, a +2 sulla zona retrocessione.