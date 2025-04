Real Madrid, che guaio: Rudiger si è operato al ginocchio, la sua stagione è finita

MADRID (SPAGNA) - Pesantissima defezione in casa Real Madrid : i 'Blancos' perdono infatti Antonio Rudiger . In attesa delle decisioni della disciplinare nei suoi confronti per la follia contro l'arbitro nella finale di Coppa del Re con il Barcellona ( ha lanciato una borsa del ghiaccio al direttore di gara ), che potrebbe costargli fino a 12 giornate di squalifica , il difensore tedesco si è sottoposto a intervento chirurgico "per una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro" e sarà indisponibile tra le sei e le otto settimane.

Rudiger rischia di saltare anche il Mondiale per Club. Intanto in Germania...

L'ex giocatore della Roma rischia così di saltare il Mondiale per Club, al via il 14 giugno prossimo, con il Real Madrid impegnato nel gruppo H con i sauditi dell'Al-Hilal, i messicani del Pachuca e gli austriaci del Salisburgo. Rudiger non potrà nemmeno disputare la fase finale di Nations League con la maglia della Germania (semifinale con il Portogallo il 4 giugno). Nel frattempo in terra teutonica non hanno gradito il comportamento aggressivo dell'ex Roma contro l'arbitro De Burgos, nel Clasico disputato a 'La Cartuja' di Siviglia. Diversi ex ct e giocatori hanno infatti proposto un'esclusione dal giro della nazionale che sarebbe a dir poco clamorosa.