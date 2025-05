Liga: Lejeune rialza il Rayo Vallecano: quarta sconfitta di fila per il Getafe

Rayo Vallecano-Getafe 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Rayo Vallecano piega il Getafe: decide Lejeune

A decidere la sfida dell'Estadio de Vallecas la rete segnata in avvio (7') dal difensore francese Lejeune, a segno di testa su corner calciato da Palazon. Un gol bastato ai madrileni per superare un Getafe (titolare in attacco l'ex romanista Borja Mayoral, nel finale espulso per doppia ammonizione Djene) costretto invece a incassare la quarta sconfitta consecutiva e ora a -5 dal Rayo, che ha momentaneamente agganciato l'Osasuna all'ottavo posto.

Liga: la classifica aggiornata

Liga: risultati, tabellini e calendario