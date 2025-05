Quanto spesso abbiamo visto - e vediamo ancora - giocatori scendere in campo con appariscenti fasciature alle mani e ai polsi. Per molti sono rimedi necessari agli infortuni, per altri semplicemente espedienti scaramantici, per altri ancora escamotage più che sospetti. L'ultimo caso è quello sostenuto dall'ex direttore medico del Real Madrid dal 2017 al 2023, Niko Mihic: "Non so cosa sta succedendo, però voglio dire che qualsiasi medico sa che se vuoi ottenere un accesso venoso più rapido è attraverso mani e polsi”, ha dichiarato in un'intervista a Marca. Riferimento al doping? Non è chiaro, fatto sta che in Spagna, inevitabilmente, è esplosa la polemica.