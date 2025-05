Liga, colpo salvezza per il Girona: Stuani manda ko il Maiorca

Un gol di Stuani, segnato al 10' del primo tempo della sfida contro il Maiorca, regala al Girona una vittoria importantissima in chiave salvezza. L'uruguaiano, che in Italia ha vestito la maglia della Reggina, ha messo a segno con opportunismo la rete decisiva, che ha regalato ai padroni di casa tre punti d'oro. Il successo permette al Girona di raggiungere quota 38, a più sei dal Las Palmas che occupa momentaneamente la terz'ultima posizione in classifica.