Liga, l’eterno duello Barcellona-Real nel segno di Yamal-Mastantuono. E Simeone…

Da sei anni la Liga non ha un vero e proprio padrone. Nelle ultime sei stagioni, nessuna squadra vincitrice è riuscita a ribadire il titolo nel campionato successivo. Nell’incertezza, però, c’è un punto fermo: a tenere banco sarà l’infinito duello tra Barcellona e Real Madrid, con l’Atletico Madrid a giocare il ruolo del terzo incomodo. Una sfida, quella tra blaugrana e blancos, che ha tenut