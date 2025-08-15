Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Liga, l’eterno duello Barcellona-Real nel segno di Yamal-Mastantuono. E Simeone…

Riparte il campionato spagnolo con la sfida tra le due big all'insegna della meglio gioventù. L’Atletico solito terzo incomodo
Liga, l’eterno duello Barcellona-Real nel segno di Yamal-Mastantuono. E Simeone…© EPA
Roale
1 min

Da sei anni la Liga non ha un vero e proprio padrone. Nelle ultime sei stagioni, nessuna squadra vincitrice è riuscita a ribadire il titolo nel campionato successivo. Nell’incertezza, però, c’è un punto fermo: a tenere banco sarà l’infinito duello tra Barcellona e Real Madrid, con l’Atletico Madrid a giocare il ruolo del terzo incomodo. Una sfida, quella tra blaugrana e blancos, che ha tenut

