Atletico Madrid, esordio amaro per Raspadori. Vincono Getafe e Athletic Club

Nella domenica della prima giornata della Liga, l' Atletico Madrid cade in casa dell' Espanyol : passati in vantaggio con Julian Alvarez , i Colchoneros si fanno rimontare nella ripresa dai gol di Rubio (73') e Milla (84'). Da segnalare l'esordio di Giacomo Raspadori : l'ex Napoli è entrato in campo al 68' al posto di Thiago Almada.

Liga, vincono Getafe e Athletic Club

Il Celta Vigo cade in casa sotto i colpi del Getafe (0-2), che riesce a guadagnare i tre punti grazie ai gol di Liso (47') e Uche (72'). Vince anche l'Athletic Club, che supera il Siviglia al San Mames non senza problemi: i baschi vanno sul doppio vantaggio con un rigore trasformato da Nico Williams (36') e la rete di Sannadi (43'), ma si fanno recuperare da Lukebakio (60') e Agoumé (72'). Il gol decisivo lo segna Navarro (81') e al triplice è 3-2 per la squadra di Valverde.