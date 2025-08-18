Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Liga, il Betis non va oltre il pareggio contro l'Elche neopromosso

Valera risponde a Ruibal: allo stadio Martinez Valero si è chiusa la prima giornata del campionato spagnolo
Liga, il Betis non va oltre il pareggio contro l'Elche neopromosso© Getty Images
1 min

Il Real Betis, finalista nell'ultima Conference League, ha chiuso la prima giornata del campionato spagnolo pareggiando in trasferta contro l'Elche, tornato a giocare nella Liga dopo due anni di assenza.

Liga, Valera risponde a Ruibal: un punto a testa per Elche e Betis

La squadra di Siviglia passa in vantaggio con la rete di Aitor Ruibal (21') nel primo tempo e tiene il vantaggio fino a dieci minuti dal termine, quando Valera (81') trova la rete del pareggio per il definitivo 1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Elche-Real Betis