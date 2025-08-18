Liga, il Betis non va oltre il pareggio contro l'Elche neopromosso

© Getty Images
Il Real Betis, finalista nell'ultima Conference League, ha chiuso la prima giornata del campionato spagnolo pareggiando in trasferta contro l'Elche, tornato a giocare nella Liga dopo due anni di assenza.
Liga, Valera risponde a Ruibal: un punto a testa per Elche e Betis
La squadra di Siviglia passa in vantaggio con la rete di Aitor Ruibal (21') nel primo tempo e tiene il vantaggio fino a dieci minuti dal termine, quando Valera (81') trova la rete del pareggio per il definitivo 1-1.