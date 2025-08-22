Kumbulla al Maiorca: perché il difensore della Roma era così cercato in Liga e come è rinato in Spagna

Dopo la splendida stagione vissuta con la maglia dell'Espanyol , Marash Kumbulla ha scelto di tornare in Spagna per sposare il progetto tecnico del Mallorca , nonostante le tante offerte arrivate anche dalla Serie A. La Liga , del resto, rappresentava la priorità dell'ex difensore del Verona, fortemente voluto dal tecnico Jagoba Arrasate , che ha avuto modo di parlare a lungo con il ragazzo classe 2000. L'obiettivo? Fare bene, avere continuità e provare a centrare la qualificazione ad una competizione europea. Dopo alcune settimane trascorse ad allenarsi con Gasperini, Kumbulla è volato in Spagna per avere fiducia e partite nelle gambe, in una fase cruciale della carriera. Il ragazzino che a Verona stregava tutti s'è fatto uomo in campo e fuori e ha scelto - ancora - l'estero proprio per questo motivo. Mettersi alla prova in un club che crede in lui e che punta in alto.

Kumbulla al Mallorca, ecco perché il difensore della Roma ha scelto ancora la Spagna

Marash Kumbulla riparte, quindi, dal Mallorca e lo fa consapevolezza di aver acquisito uno status internazionale grazie alle sue esperienze internazionali. Pur avendo registrato gli interessamenti di Cagliari, Udinese e Torino, il centrale albanese ha spinto per fare ritorno in Liga, una volta archiviata l'ottima annata con i colori dell'Espanyol. Potenzialità importanti e una duttilità tattica che si sposa perfettamente con il camaleontico progetto tecnico di Arrasate, che potrebbe schierare il suo Mallorca sia con una difesa a quattro sia con una retroguardia a tre, Kumbulla avrà un ruolo centrale. Prima dell'ufficialità, decisive le chiamate dell'allenatore e del direttore sportivo del club spagnolo, che hanno illustrato ambizioni, obiettivi e prospettive. Prestito con diritto di riscatto la formula del trasferimento, ma l'ex Verona farà di tutto per conquistarsi la fiducia a lungo termine della società con sede nelle Isole Baleari.

Kumbulla: "Mallorca club all'avanguardia, Arrasate mi ha dato fiducia"

Queste le prime parole di Marash Kumbulla da giocatore del Mallorca: "Sono molto felice di approdare al Mallorca. Mi sono trovato molto bene in Spagna a livello calcistico, ma non solo, - ha sottolineato - mi piacciono molto la mentalità sportiva e culturale di questo paese. Ho fatto una grande preparazione e sono pronto a fare una grande stagione e aiutare il Mallorca a puntare in alto. La squadra e la regione hanno grandi potenzialità, il Mallorca è un club all'avanguardia e ha tutto per fare bene. Sono entusiasta del progetto ambizioso. Arrasate? L'allenatore mi ha chiamato e mi ha dato fiducia. Mi ha voluto fortemente qui, come il club e i suoi dirigenti. Dobbiamo essere ambiziosi, ma soprattutto lavorare con grande determinazione nel quotidiano".

Kumbulla in Spagna, cosa ha detto il suo allenatore

Dal canto suo, Arrasate ha ammesso: "L'arrivo di Kumbulla? Lui aveva ben chiaro che voleva venire qui nonostante le tante offerte e noi ne siamo felici. Ha fatto una buona preparazione, ma con poche partite. In questa prima settimana l'ho visto molto bene e penso che alzi il livello della squadra. Per noi è un grande innesto". Kumbulla, una volta capito che l'esperienza a Roma era finita, ha scelto la Spagna declinando, anche, proposte russe e turche. La Liga è un campionato che ormai conosce bene ed è pronto a replicare la scorsa stagione quando si è imposto come uno dei migliori centrali del campionato.