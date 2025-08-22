Kumbulla al Maiorca: perché il difensore della Roma era così cercato in Liga e come è rinato in Spagna

Dopo la splendida stagione vissuta con la maglia dell'Espanyol, Marash Kumbulla ha scelto di tornare in Spagna per sposare il progetto tecnico del Mallorca, nonostante le tante offerte arrivate anche dalla Serie A. La Liga, del resto, rappresentava la priorità dell'ex difensore del Verona, fortemente voluto dal tecnico Jagoba Arrasate, che ha avuto modo di parlare a lungo con il ragazzo classe 2000. L'obiettivo? Fare bene, avere continuità e provare a centrare la qualificazione ad una competizione europea. Dopo alcune settimane trascorse ad allenarsi con Gasperini, Kumbulla è volato in Spagna per avere fiducia e partite nelle gambe, in una fase cruciale della carriera. Il ragazzino che a Verona stregava tutti s'è fatto uomo in campo e fuori e ha scelto - ancora - l'estero proprio per questo motivo. Mettersi alla prova in un club che crede in lui e che punta in alto.
Kumbulla al Mallorca, ecco perché il difensore della Roma ha scelto ancora la Spagna
Marash Kumbulla riparte, quindi, dal Mallorca e lo fa consapevolezza di aver acquisito uno status internazionale grazie alle sue esperienze internazionali. Pur avendo registrato gli interessamenti di Cagliari, Udinese e Torino, il centrale albanese ha spinto per fare ritorno in Liga, una volta archiviata l'ottima annata con i colori dell'Espanyol. Potenzialità importanti e una duttilità tattica che si sposa perfettamente con il camaleontico progetto tecnico di Arrasate, che potrebbe schierare il suo Mallorca sia con una difesa a quattro sia con una retroguardia a tre, Kumbulla avrà un ruolo centrale. Prima dell'ufficialità, decisive le chiamate dell'allenatore e del direttore sportivo del club spagnolo, che hanno illustrato ambizioni, obiettivi e prospettive. Prestito con diritto di riscatto la formula del trasferimento, ma l'ex Verona farà di tutto per conquistarsi la fiducia a lungo termine della società con sede nelle Isole Baleari.
Kumbulla: "Mallorca club all'avanguardia, Arrasate mi ha dato fiducia"
Queste le prime parole di Marash Kumbulla da giocatore del Mallorca: "Sono molto felice di approdare al Mallorca. Mi sono trovato molto bene in Spagna a livello calcistico, ma non solo, - ha sottolineato - mi piacciono molto la mentalità sportiva e culturale di questo paese. Ho fatto una grande preparazione e sono pronto a fare una grande stagione e aiutare il Mallorca a puntare in alto. La squadra e la regione hanno grandi potenzialità, il Mallorca è un club all'avanguardia e ha tutto per fare bene. Sono entusiasta del progetto ambizioso. Arrasate? L'allenatore mi ha chiamato e mi ha dato fiducia. Mi ha voluto fortemente qui, come il club e i suoi dirigenti. Dobbiamo essere ambiziosi, ma soprattutto lavorare con grande determinazione nel quotidiano".
Kumbulla in Spagna, cosa ha detto il suo allenatore
Dal canto suo, Arrasate ha ammesso: "L'arrivo di Kumbulla? Lui aveva ben chiaro che voleva venire qui nonostante le tante offerte e noi ne siamo felici. Ha fatto una buona preparazione, ma con poche partite. In questa prima settimana l'ho visto molto bene e penso che alzi il livello della squadra. Per noi è un grande innesto". Kumbulla, una volta capito che l'esperienza a Roma era finita, ha scelto la Spagna declinando, anche, proposte russe e turche. La Liga è un campionato che ormai conosce bene ed è pronto a replicare la scorsa stagione quando si è imposto come uno dei migliori centrali del campionato.