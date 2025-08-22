Liga, vince il Betis: Lo Celso stende l'Alaves

Prima vittoria stagionale nella Liga per il Betis Siviglia, che all'Estadio La Cartuja batte 1-0 l'Alaves. Partono meglio gli ospiti, pericolosi con Guridi. Di Ruibal il primo tentativo della serata del Betis, che al 16' passa in vantaggio con un tiro di destro di Lo Celso. L'Alaves spinge alla ricerca del pari: tentativo murato di Garcés. Il botta e risposta prosegue con il Betis al tiro con Riquelme e Hernández e l'Alaves insidioso con Aleñá. Si va al riposo sul risultato di 1-0.